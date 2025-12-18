Cartas de lectores: Un buen objetivo para humanizarse

Sin duda, no hay mejor inspiración que la que sale de las entrañas de uno mismo

A un gran abrazo sincero, vertido a golpe de pulsación interna, ninguna ingratitud lo desprecia y tampoco ninguna indiferencia lo abandona. La alegría de las entretelas humanas es el idioma universal a cultivar por todos, y más en este período de renovación, agradecimiento y reconciliación, en el que tan sólo se requiere sensibilidad para percatarlo y autenticidad para vivirlo.

No desaprovechemos el soplo de la inocencia que todos llevamos, dando el justo valor a las cosas para fijar la mirada interior en el verso que conjugamos, como sístole de verbo que somos. En consecuencia, estemos vigilantes a todas las invitaciones; de hecho, si perseveramos velando en poesía, como poetas en guardia, nuestros olfatos serán capaces de discernir señales, cultivando poemas y no penas.

Sin duda, no hay mejor inspiración que la que sale de las entrañas de uno mismo, que es donde germina el sentido responsable de una relación imperecedera, más mística que mundana. Será un buen objetivo para humanizarse.

Víctor Corcoba