Cartas de lectores: Tapar ‘Los Soles’ con un dedo

El correísmo franquició el ‘proyecto político’ del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla (la cubanización regional). Ecuador, Venezuela y Colombia serían colonias castristas: “La Patria Grande Bolivariana”, con la mafia como guardia pretoriana. Alianza País, hoy RC, dejó que las FARC invadan el Oriente con base en Angostura.

Esos criminales, a quienes Correa prohibió llamar ‘terroristas’, aportaron $ 300.000 para la Constituyente de Montecristi. Allí debían derogar el Estado de derecho e instaurar el narcoestado. De no ser por el bombardeo colombiano, la agenda hubiera quedado ‘secreta’.

Legalizar las drogas y la prohibición de tratados con EE.UU., fueron requisitos para cultivar consumidores y aislar al país en el narcoclub. Reducir el mar de 200 a 12 millas (Convemar) fue luz verde para cocaína por vía marítima. La pax mafiosa dio poder al crimen organizado con las prisiones como centros de operación (modelo del Tren de Aragua). Hoy sale a luz el financiamiento de la RC por el cartel de Maduro. Ya no podrán tapar ‘Los Soles’ con un dedo.

Paúl Tapia Goya