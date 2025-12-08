Cartas de lectores: Sobre la calle Panamá

En el artículo de opinión que publica el Diario sobre la recuperación ciudadana de la calle Panamá, es importante el realce que se hace de la gestión directa por parte de la población guayaquileña para volver a estos espacios públicos.

Pero ahora me pregunto si estos lugares están listos para recibir a la ciudadanía como contraparte.

Si tienen servicios adecuados para las necesidades que demanda un conglomerado social, en un sitio de la ciudad que está siendo utilizado en funciones para las que no fue concebido originalmente.

Si no queremos otro experimento fallido, el Municipio tal vez debería hacer una intervención más técnica que política en esta recuperación ciudadana, comenzando por exigir la infraestructura adecuada para ello y evitando de esta manera molestias a los moradores y usuarios de la zona.

Carlos Cortaza Vinueza