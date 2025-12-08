Cartas de lectores: Análisis de posturas

En el periódico del domingo 30 de noviembre de 2025 (pág. 24), bajo el título “Análisis del mundo…”, se sugiere que las sedes diplomáticas, aunque inviolables según el Derecho Internacional y las Convenciones aceptadas por Ecuador, no eximen a otros gobiernos de responsabilidad por sus actos; pero eso no justifica que un Estado cometa una infracción igual o peor.

En ese marco, se presenta como “ejemplar” la invasión de la embajada mexicana por el gobierno ecuatoriano, lo cual es inaceptable: antes de ese lamentable hecho ya se había cometido un error grave al permitir que un reo convicto burlara la custodia y se refugiara en la embajada de México. En vez de asumir con dignidad esa falla, se incurrió en otra aún mayor, motivo por el cual los mandantes reprochamos esas actitudes, reflejadas en el resultado del 16/11/2025.

Por otra parte, si se trata de un “Análisis del mundo…” y se pretende mostrar a México como un Estado que actúa con fines desestabilizadores, habría sido oportuno considerar lo publicado en la pág. 22 del mismo día, en EXPRESO, sobre el indulto del expresidente hondureño Juan Manuel Hernández -condenado por narcotráfico, tráfico de armas y vínculos con El Chapo Guzmán- anunciado por Mr. Trump. Actos así no deben empañar la ética pública ni presentarse como ‘ejemplos’ de firmeza. La opinión parcializada del artículo citado motivó esta postura, que espero tenga espacio en este prestigioso medio.

Salomón Poveda Llerena