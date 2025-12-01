Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | ¿Sirve para algo la verdad?

Alejandro abrió el paso a la cultura helenística, la filosofía, el arte y la ciencia

Alejandro, una de las mayores figuras políticas y militares de la historia, derrotó a Darío III, rey de Persia, el imperio más grande del mundo, no por su superioridad económica o militar, sino por un valor poco apreciado hoy: su sabiduría.

Su padre, Filipo II, entregó a su hijo la mejor formación posible, convocando a Aristóteles, discípulo de Platón, para confiarle su educación desde los 13 años. Su madre, Olimpia, fortaleció su confianza espiritual, abriéndole el camino a reconocerse como hijo de Zeus.

Macedonia era un reino pequeño al norte de la Grecia actual, con 25.000 km². Persia se extendía desde India y Pakistán hasta Libia, y del Mar Negro y el Cáucaso hasta Egipto, comprendiendo más de 5,5 millones de km².

¿Cómo Alejandro venció a un imperio físicamente 220 veces más grande? La clave fue su profunda identidad macedónica, el amor a su patria, a su pueblo y a su cultura, que definieron sus sentidos y propósitos, y fraguar el temple invencible de sus soldados en las batallas de Gránico, Issos y Gaugamela. También su identificación con la liberación de los pueblos sometidos, como en Egipto, donde fue aclamado faraón sin disparar una sola flecha. Su estrategia combinó el conocimiento de sus fines, la cultura de sus adversarios, las objeciones de sus generales y la geografía del terreno, sin debilitar su concepción innovadora de guerra y política.

Alejandro abrió el paso a la cultura helenística, la filosofía, el arte y la ciencia, esenciales para el descubrimiento del carácter humano, por el que brega la humanidad a través de los siglos. Nada de esto habría sido posible sin Aristóteles, y su frase que resonaba en Alejandro en los momentos difíciles: “el sabio busca la verdad, el ignorante la comodidad”.

El poder permite improvisar, pero no otorga sabiduría. Darío, por más poderoso que fuera, muestra que la ignorancia y la comodidad llevan a la derrota, mientras Alejandro demuestra que la verdad es padre y madre de la victoria.

Como el faro de Alejandría, el valor de la verdad que permitió vencer a un adversario 220 veces superior sigue vibrando en las adversidades de nuestro tiempo, así en Ecuador como en el mundo.

Marcelo Larrea

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Beatriz Bencomo | Silencio… aquí no

  2. Gao Zhenting | Logros de China: reducción de pobreza e integridad

  3. Modesto Gerardo Apolo | ¿Por qué RC5 nos quiere pobres?

  4. Joaquín Hernández Alvarado | Reconocimiento a las humanidades

  5. José Molina Gallegos | El país donde todo es urgente y no se mira lo importante

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  2. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  3. El año en que Pabel Muñoz arruinó las fiestas de Quito

  4. Guayaquil: concejala exige explicación por veto a ciudadana en sesión del Concejo

  5. El rol de los jubilados en la economía ecuatoriana: más allá de las pensiones

Te recomendamos