Cartas de lectores | Sin poder acceder a los fondos de reserva

Saludos. Escribo por el motivo de hacer un reclamo por los servicios del IESS. Hace un mes desbloqueé mis fondos de reserva y la página de servicios en línea no ha funcionado durante este mismo lapso, por lo que no pude hacer uso de mis fondos. Cuando uno va al centro de atención en la Avenida de las Américas, lo tratan mal, dándole un papel para que entre en la página web y otra vez lo intente (como que no se lo ha hecho). En lugar de dar una solución, le dan a uno vueltas en el tema.

He puesto esta queja en las diversas redes sociales del IESS pero ninguna de estas personas responde nada. Es otro maltrato al usuario, que no es solucionado. No es justo que un afiliado que paga mensualmente sus contribuciones no pueda hacer uso de su dinero. Estoy en una situación de salud delicada y no es posible acceder a mis fondos de reserva. Ojalá puedan hacer una investigación sobre esto, ya que ni para revisar la historia laboral se puede ingresar a la web.

Gina Fabre