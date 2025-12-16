Cartas de lectores | Señor presidente: urgen los cambios en los hospitales

Hago conocer mis malas experiencias en los hospitales del IESS. Tuve 35 años aportando a la seguridad social y un poco más de cinco años como jubilado, y en todo ese tiempo muy pocas veces me hice atender en el IESS. En esas pocas veces he tenido dos malas experiencias con médicos indolentes y funcionarios sin ánimo de servicio.

La primera mala experiencia fue hace cinco años. Profesionales de la medicina del IESS me diagnosticaron cataratas y que debía someterme a operación. Tuve cerca de dos años en idas y venidas, y nunca obtuve un resultado positivo. En ese tiempo me endeudé con una entidad bancaria para poder operarme de manera particular.

La segunda mala experiencia, está ocurriendo en este tiempo. Tengo problemas en mis rodillas y fui diagnosticado con artrosis. Presento dolores muy fuertes en mis rodillas y piernas; con ayuda pude trasladarme al hospital del IESS Ceibos hace ocho días. Me sometí a la anamnesis por parte de un médico traumatólogo, se me hicieron exámenes de laboratorio, radiografías y ecografías y el profesional me explicó que mi caso tenía que ser atendido por un médico internista, quien debía darme el tratamiento adecuado. El caso es que el sábado 13 tuve la cita con el profesional en el hospital Teodoro Maldonado. Lo que me dijo es que quien debe tratarme es un traumatólogo. Le solicité de favor que me recete algún medicamento para los fuertes dolores que presento, pero me contestó: “yo no lo voy a recetar”. Esto demuestra que los profesionales en su gran mayoría son indolentes y no están preparados para brindar servicio a quienes les pagamos una remuneración. Deseo pedirle al señor presidente de la República que lo que él tiene pensado hacer con los hospitales del IESS lo haga en el menor tiempo posible, porque no podemos -los afiliados y jubilados- continuar recibiendo malos tratos de parte de profesiones y funcionarios que no dan la talla para poder servir a quienes por ley deben servir.

Francisco René Alcívar Villegas