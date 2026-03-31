Cartas de lectores | Relaciones tensas entre Ecuador y Colombia

Con estos antecedentes, se concluye que su gobierno ha generado tensiones entre dos naciones hermanas

Por costumbre y por historia, siempre hemos mantenido un acercamiento como pueblos hermanos y hemos sabido convivir en paz y armonía; las negociaciones equitativas han sido prósperas y beneficiosas para ambos países.

Pero, lastimosamente, surgió algo imprevisto: el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impuso un arancel del 30 % a las exportaciones, lo cual fue rechazado por el presidente Gustavo Petro, quien nos amenazó con no vender energía eléctrica como represalia por esta decisión absurda.

Además, presentó argumentos cuestionables, como afirmar que Ecuador puso una bomba en Nariño donde fueron incinerados 27 cuerpos; luego Noboa desmintió indicando que no eran 27 sino 14, hallados tras dos incendios en laboratorios clandestinos.

La actitud de Petro resulta criticada, considerando que en ese sector hay 250.000 hectáreas de coca ante la pasividad del gobierno. Mientras Ecuador mantenía presencia militar en la frontera, Colombia no lo hacía. Desde su llegada al poder, Petro permitió operar a grupos irregulares, argumentando buscar la paz, sin lograr frenar la producción de coca.

Con estos antecedentes, se concluye que su gobierno ha generado tensiones entre dos naciones hermanas, dejando una herida abierta a la espera de un cambio futuro.

Luis Mario Contreras Morales