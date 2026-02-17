Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: ‘Red flags de base’

En este transitar, nada debe detener el propósito izquierdista democrático

Apreciado lector, seguramente en algún momento ha participado en una organización o aún lo hace. Como acostumbro en este espacio, procuro encaminar aspiraciones colectivas y visibilizar problemáticas sociales. En esta ocasión, describo tres tipologías de militantes que causan graves daños a la organización, identificables mediante claras ‘banderas rojas’.

El primero es ‘el tecla brava’. Para él, el territorio es una utopía. Su función consiste en interpelar negativamente, buscar el lado oscuro de todo y afirmar que nada sirve. El espacio virtual -chat o redes sociales- es su ring: allí, bajo escaso entendimiento, cree que el ataque y la adjetivación ‘siembran criterio’. No le importan los insultos y suele usar perfiles falsos. En espacios internos nadie lo ha visto; y si aparece, resulta callado e invisible.

‘El apantallado’ suele estar cercano al Derecho. Su criterio es sentencia: no suma ni trabaja; solo impresiona. Cuestiona todo sin aportar nada. Cuando se le asigna una responsabilidad, no puede, no tiene tiempo o exige un equipo. Finge liderazgo sin haber pisado el territorio ni conocer su realidad.

‘El cuadrazo’ asegura que llenar eventos es fácil. Se adjudica logros ajenos y se imagina seguido por miles. Se dice ‘de base’, pero no conserva ni motiva compañeros. No evoluciona y termina afirmando que ‘lo utilizaron’, sin entender que todo proceso requiere múltiples elementos y prioridades.

Esta reseña de habituales ‘red flags’ en organizaciones busca evitar frustraciones. Si identifica estas alertas, actúe con prudencia: deles la importancia justa. Que importe lo que suma; lo que resta, manténgalo bajo vigilancia.

Y si se siente identificado, tómelo como oportunidad: reflexione, deconstrúyase y mejore. Ya dio el primer paso al hacer camino. En este transitar, nada debe detener el propósito izquierdista democrático.

Elvis Alberto Herrera Cadena

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial: Posible retorno al centralismo

  2. Diana Acosta: Farsa y cinismo

  3. Rafael Oyarte: ¿Lleva escudo nuestra bandera?

  4. Mercados emergentes: aprovechen su reciente éxito

  5. Paúl Palacios: Riesgo país y mercados financieros

LO MÁS VISTO

  1. EE. UU. elimina aranceles a la mitad de los productos que Ecuador exporta

  2. Boom del oro en Ecuador: Fruta del Norte alcanzó récord de exportaciones en 2025

  3. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 16 de febrero

  4. Sercop entra en mantenimiento tras la publicación de proceso por baños en Carondelet

  5. Tatiana Coronel defiende gestión de Segura EP tras allanamiento

Te recomendamos