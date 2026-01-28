Cartas de lectores | ¿Quién tiene la razón? ¿Colombia o Ecuador?

El presidente Noboa gravó con el 30 % de aranceles a los productos ecuatorianos que importa Colombia, y en respuesta Colombia aplicó también un 30% a los productos colombianos que importa Ecuador. Esta medida del presidente Noboa se debe al poco o nulo cuidado de la frontera norte compartida, especialmente en temas de narcotráfico, armas y otros ilícitos. Esto ha repercutido negativamente en el comercio de ambos países.

Sin embargo, el presidente Petro expresa que el narcotráfico no es el principal problema, sino la necesidad de disminuir el consumo de drogas. Pero, ¿quién tiene la razón en este problema de años? Para responder a los vecinos colombianos y al presidente Petro, demostraré que, debido a Colombia, Ecuador enfrenta serios problemas en varios ámbitos, al estar entre países productores de droga como Colombia y Perú.

Este análisis demuestra que, por Colombia, Ecuador tiene dificultades en su desarrollo: Colombia posee entre 230.000 y 250.000 hectáreas de coca, según la ONU, la mayor extensión del mundo. Su producción de cocaína oscila entre 1.700 y 2.000 toneladas anuales, que se exportan por mar, aire y ríos. Por su ubicación estratégica, Ecuador es el más utilizado y afectado, generando graves impactos.

Esto afecta a casi todas las instancias de la vida ecuatoriana: el sistema judicial, jueces, seguridad, salud, incremento de delincuencia y sicariato, turismo y desarrollo. En los últimos 60 años, en Ecuador habrían muerto más de 75.000 delincuentes y otros (un promedio de 1.000 por año y 15.000 en los años 2024-2025).

La inseguridad es un desafío para el sector turístico y va en contra del desarrollo económico y la sostenibilidad, reduciendo ingresos. Para controlar el narcotráfico, los gobiernos ecuatorianos gastan cerca de 10 millones de dólares anuales en la frontera norte, más una cifra similar en provincias críticas como El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. El país pierde alrededor de 200 millones de dólares por año de los potenciales 450 millones calculados en turismo. Mientras tanto, el narcotráfico genera 2.200 millones de dólares anuales, y Ecuador ha perdido o gastado en los últimos 10 años entre 400 y más de 500 millones de dólares debido al narcotráfico producido en Colombia.

Carlos Puga Valencia