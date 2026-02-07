Cartas de lectores: Que se escuche el NO y se obre en consecuencia

Como suscriptor de este importante medio de comunicación dejo constancia de admiración y respeto por el compromiso con el que afrontan las afectaciones a la ética y la moral pública desde los círculos del poder, así como por la honestidad y rectitud con que han enfrentado la ridícula persecución contra Granasa.

La opinión que dejo a consideración se relaciona con el proyecto de ley, con carácter de urgente, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea para su trámite y aprobación, mediante el cual pretende, a todas luces, vía libre para implementar proyectos de explotación minera a gran escala, anulando los requisitos constitucionales y legales establecidos para proteger la naturaleza y sin control alguno.

Este manual ‘infalible’ tiene su origen en el pensamiento ‘libertario’ extendido a nivel global, que aborrece el Derecho de la Naturaleza y niega el cambio climático, al que califican como “NO más que la paranoia de unos cuantos desocupados” (ver Trump 2024). Este despropósito del Ejecutivo, que NO es más que la vanidad por lucirse con inversiones pactadas con chulqueros internacionales, viene acompañado de otra perla difundida en redes sociales: que la ley de marras es para “evitar las fiestas con dineros públicos” (¿pregunta a la audiencia si está de acuerdo?), eludiendo el deber de explicar con claridad qué persigue la ley. Es evidente que NO le importa la desconfianza del pueblo manifestada el 16/11-2025.

Salomón Poveda Llerena