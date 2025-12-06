Cartas de lectores: Prevenir dominaciones inhumanas

El alarmante aumento de las cadenas de la esclavitud moderna continúa atándonos las manos, hasta el punto de dejarnos en un estado deplorable, lo que representa una serie de amenazas deshumanizantes que impiden ser uno mismo.

Ello demanda una cuestión de justicia internacional impostergable. Solo hay que ver las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en las que se hace referencia al trabajo forzoso y al matrimonio forzado. Por cierto, las mujeres y los niños continúan siendo desproporcionadamente los más vulnerables.

En efecto, a poco que observemos a nuestro alrededor, veremos que cada día son más los ciudadanos que no pueden escapar de la opresión, debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder. Nos hemos globalizado, pero este sometimiento salvaje se da en casi todos los países del mundo y traspasa todas las líneas étnicas, culturales y religiosas. Ha llegado, pues, el momento de activar mecanismos globales para prevenir este tipo de inhumanas dominaciones.

Víctor Corcoba