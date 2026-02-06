Cartas de lectores: Para Ripley

Resulta inaudita e increíble la intención de que a nuestras brillantes autoridades municipales se les haya cruzado siquiera por la mente aquella de implementar ‘peajes urbanos’ en algunas de las principales rutas turísticas de Quito y cobrar a todos quienes pretenden ingresar a estas importantes zonas, como son el centro histórico y la Carolina; esto, mientras la ciudad colapsa.

Esta descabellada idea, sin un análisis previo y una planificación técnica adecuada, de ninguna manera, beneficiará a la ciudad. Al contrario, sirve para extorsionarnos cada día más, impedir la libre circulación por estas vías, reducir sustancialmente el turismo y, especialmente, para incrementar, soslayadamente, las ya jugosas arcas municipales, sin que se observen mejoras ni inversiones. Quito, ‘Carita de Dios”’, una hermosa ciudad con calles colapsadas, transporte público deficiente y cero soluciones visibles, no merece esta suerte. Aparte de resolver el problema, la Alcaldía pretende cobrarnos por soportarlo.

Fabiola Carrera A.