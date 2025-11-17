Cartas de lectores | Para que los avances no se deshumanicen

Conocer los diversos contextos en los que nos movemos es vital, máxime en un momento en que la IA, en rápida evolución desde el siglo XX, ha variado diversos aspectos de nuestro cosmos. Desde la robótica y la comprensión del lenguaje hasta el análisis predictivo y la modelización climática, esta rama de la informática que se centra en el desarrollo de sistemas informáticos, mejora las actividades de investigación y acelera la innovación en todas las disciplinas. Mas también acumula riesgos éticos que deben ser justamente tramitados. De lo contrario, acabará siendo manipulada para beneficio personal o corporativo de los poderosos. Expertos en derechos humanos alertan sobre la privatización de la guerra y la seguridad. Por tanto, los avances serán humanos en la medida que socialmente nos injerten vigor a todas las personas, sin exclusiones. No olvidemos jamás, que somos seres pensantes en relación y que los avances también pueden ser un retroceso y convertirnos en esclavos de nuestro propio invento, puesto que la IA puede conducir a un aislamiento perjudicial.

Víctor Corcoba