Cartas de lectores | Noboa no se siente importante

Noboa nació en cuna de oro, en una de las familias más ricas de Ecuador, pero nacer rico no lo hace importante y por eso utiliza la presidencia para ello. Aprovecha el poder para cerrar vías y que todos nos enteremos de que posee un Ferrari. Vacaciona con pretexto de asistir a cumbres internacionales como si los problemas del país se resolvieran desde afuera ¿Los embajadores o la Cancillería no están para eso? ¿Era necesaria la presencia del presidente en la entrega de los premios Nobel? ¿Qué ganó Ecuador con eso? Noboa está tan desconectado de los problemas del país que toma decisiones irracionales que le hacen daño. El ejemplo más reciente: el incremento del arancel de las importaciones colombianas. Noboa tampoco se ha pronunciado por el niño ecuatoriano detenido en Minneapolis, para eso sí existe Cancillería. Mientras nuestro presidente vacaciona, Ecuador sigue viviendo su rutina de inseguridad, la pobreza no se detiene y para colmo la vicepresidenta va a parodiar en hospitales públicos. Así es Daniel Noboa, un millonario que necesita sentirse importante; pero que no tiene ni idea de los problemas del país.

Wendy Nathaly Zambrano León