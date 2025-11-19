El país habló este 16 de noviembre con una sorpresiva votación en las cuatro preguntas respaldando el NO, con porcentajes que rondan el 60 %. Con estos resultados la ciudadanía ha hablado. Cabe ser enfático en señalar que no cabe quejarse de tener una Asamblea que no los representa, del gasto innecesario sobre la cantidad de asambleístas que se tiene, de quejarse de por qué el país es inseguro, de quejarse por qué no podemos tener mejores leyes; pero por otro lado desear que cambien las cosas. Cuando en el momento y la oportunidad que hemos tenido, decidimos darle la espalda, es dejar en evidencia que poco o nada pensamos en el futuro. Es lamentable que ante las claras evidencias de que el país necesita cambiar y avanzar en brindar más seguridad con apoyo internacional, garantías para el ciudadano, la empresa, a la inversión, entre otras, decidimos decir no a la vía de enderezar la situación.

Por ello, ante lo sucedido es imprescindible realizar cambios en el ámbito gubernamental para superar estas derrotas, y verlo como una oportunidad para evaluar el presente y proyectar mejor el futuro sobre los cambios que variarán en magnitud e impacto. Lo acontecido genera preocupación, incluso hasta tristeza, porque a sabiendas de que necesitamos cambiar, muchos tienen temor al cambio; se dejaron llevar por falsedades y rechazan así la oportunidad histórica que tenían delante.

Es así que nuevamente vemos cómo una elección de futuro se trunca por la simpatía o no hacia un presidente, pero lo realmente importante y de peso es fijarnos en qué es lo que se necesita cambiar. Ya desarrollada la consulta popular y referéndum hay que virar la página, salir adelante a medida de lo posible y dentro del marco de la Constitución de Montecristi, que seguirá vigente. En todo caso, el pueblo ha hablado. ¡A seguir adelante Ecuador!

Jorge Calderón Salazar