  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Negocios y política exterior

Más allá del afán de enriquecimiento, Trump favorece operadores informales y leales

Trump ha cerrado acuerdos multimillonarios con fondos soberanos e inversores de Omán, Catar, Arabia Saudita y Vietnam. El fondo de Jared Kushner también recibió miles de millones de fondos cataríes, saudíes y de un miembro de la familia Al-Nahyan. Aunque es incierto qué negocios surgirán tras un posible acuerdo de paz en Ucrania, el pacto Dimitriev-Witkoff, que propone que EE. UU. lidere la reconstrucción, apunta a oportunidades muy lucrativas.

Más allá del afán de enriquecimiento, Trump favorece operadores informales y leales, debilitando instituciones democráticas y tornando más errática la política exterior estadounidense.

Viviana Paredes

