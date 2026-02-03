Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Naciones Undidas

Por su inacción las naciones no están unidas sino …undidas (sic)

Según Antonio Guterres, la ONU funcionará solo tres meses más. Estados Unidos dejó de pagar tan costoso organismo vuelto burocracia coctelera.

Según Byun Chul Han, los entes globales pervirtieron causas nobles con el ‘discurso buenista’: un ‘bla bla’ para que tiranos se apropien de derechos como la ‘autodeterminación’. No para solucionar sino empeorar crisis bloqueando el derecho internacional.

Los más populares “’discursos buenistas’ del progresismo global son: 1) El cambio climático: para extorsionar industrias. 2) La ideología de género: para normalizar la pornografía infantil. 3) El derecho de inmigrar: para masificar el tráfico humano. 4) La soberanía: para masacrar opositores impunemente, y 5) La paz: para no combatir mafias.

La ONU se redujo a saludos a la bandera con resoluciones inanes para la foto de los medios. Por su inacción las naciones no están unidas sino …undidas (sic).

Paúl Tapia Goya

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial: Golpe al ‘bolsillo’ y fomento al contrabando

  2. Rosa Torres Gorostiza | La extorsión acaba con el empleo

  3. Diana Acosta-Feldman | Oficial de cumplimiento

  4. Rafael Oyarte | Cero tolerancia

  5. Paul E. Palacios | Apuestas deportivas

LO MÁS VISTO

  1. Noboa ensaya cambios en Directorio de la ANT: nombró a su nuevo representante

  2. Municipio de Guayaquil se pronuncia por humo cerca de la calle Panamá

  3. Metro de Quito y plusvalía: las zonas donde más subió el valor del suelo

  4. Manzano asegura que Ecuador no tendrá apagones y aumenta la generación eléctrica

  5. Ministerio de Educación abre 1.000 vacantes docentes: paso a paso del concurso 2026

Te recomendamos