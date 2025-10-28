Cartas de lectores: Mil veces sí a la Isla de Paz Democrática

¿Y los dirigentes corruptos y millonarios que no sirven a su pueblo del “5%”?

Atrasan, atracan, arrasan, asesinan, aterrorizan. El expresidente argentino Carlos Ruckauf los define como parte del Narco–Socialismo del Siglo XXI. Según el periodista P. T. Goya: “Del fallido orden bolivariano de Montecristi (2008) surge un sindicato oscuro tras el partido del crimen organizado del ‘Todo No’. Somos demócratas (18M)… el ‘Todo Sí’ enterrará, varios metros bajo tierra, a la mafia política de Montecristi”.

¿Están Maduro, los socios del SSXXI, y las mafias de la minería ilegal, el diésel, la gasolina (¿alcalde millonario RC5?) y el narcotráfico detrás del terror y el golpismo? El 18M con Noboa marcó un punto de inflexión: ¿Correa huía del país ante el rechazo ciudadano y el fin de su dictadura? ¿Iba a caer y el Papa lo salvó, el mismo que calla ante la persecución de sacerdotes en Nicaragua y Venezuela, mientras un cardenal denuncia la violencia madurista y pide una salida pacífica, aunque ningún tirano se va por las buenas?

Resulta incomprensible que en Ecuador haya religiosos que apoyen al Narco–SSXXI–RC5, ateo y violento, que pretende eliminar la familia fundada en el hombre y la mujer, y destruir los países. ¿“Regres” hablan de invasión cuando en realidad se trata de la liberación de una narcodictadura de 26 años que compra, infiltra y destruye América y Europa con miles de criminales para socavar las democracias?

Maduro habría propuesto a Trump entregarle todos los recursos naturales —los mismos que regala a China, Rusia e Irán— a cambio de permanecer en el poder. Trump rechazó la oferta, y diplomáticos rusos abandonaron Caracas.

Basta ya del discurso de “500 años de opresión”: existen pueblos indígenas profesionales y trabajadores que contribuyen al desarrollo del país. Aprendamos del Perú, orgulloso de su imperio, idioma y cultura; aquí olvidan que nuestro rey Atahualpa lo lideró.

¿Y los dirigentes corruptos y millonarios que no sirven a su pueblo del “5%”? ¿Cuentan con el Seguro Social Campesino de apenas $1,79 por familia, mientras desequilibran el IESS a costa de los mestizos que pagan mil veces más y sí tributan?

Juan Carlos Cobo Rueda