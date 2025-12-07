Cartas de lectores: Mantenimiento de carreteras

Uno de los más grandes males de los que adolece nuestra capital y sus alrededores es la falta de mantenimiento vial: baches por doquier, falta de señalizaciones, irregularidades de las vías, derrumbes no solucionados, semáforos descompuestos, falta de nomenclatura, material asfáltico acumulado, etc. etc.

Los capitalinos nos preguntamos: ¿a dónde van a parar nuestros impuestos? ¿Están siendo bien utilizados?

Estamos conscientes de que los accidentes de tránsito, en el caso de Quito, aparte de la imprudencia de ciertos conductores, se deben en su gran mayoría a la falta de previsión y mantenimiento correcto de sus calles y avenidas. En los lugares y parroquias aledaños, como el caso de la Avda. Simón Bolívar, donde a diario se registran accidentes de tránsito, estos se deben a los baches, irregularidad de las vías, falta de señalización, reductores de velocidad invisibles o descoloridos, material acumulado, falta de iluminación en algunas, etc.

Hace pocos días mi familia sufrió un grave accidente al tropezar con un montículo de material pétreo desperdigado en plena carretera, sin señalamiento alguno y chocarse contra otro muro (en el sector de Tandapi), destruyendo su vehículo, felizmente sin víctimas mortales.

Señor alcalde de Quito y a quien corresponda: estos trabajos son urgentes y prioritarios. En vez de andar preocupados por el derrocamiento de la plaza de toros, del Estadio Olímpico, la Tribuna de los Shyris y más ‘elefantes blancos’ y lugares emblemáticos de la capital, que a los ciudadanos comunes no nos interesa ni beneficia en nada; seguramente para el Municipio representará ingentes ingresos económicos.

Por otra parte y, graciosamente, el señor alcalde elimina el impuesto de Recolección de basura en las facturas de luz y luego piensa traspasarlo a las de agua potable. ¿Se trata de una broma de mal gusto, una tomadura de pelo o quizá se piensa que los ciudadanos somos incapacitados mentales? Vil engaño digno de Ripley.

Fabiola Carrera Alemán