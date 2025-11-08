Cartas de lectores: Los cinco símbolos que inspiran a los cubanos

El régimen Castro-Comunista que, con apoyo de potencias enemigas ha subyugado y arruinado a Cuba por más de 66 años, no ha podido extirpar de su alma las ansias regeneradoras de libertad. Estas bullen a lo largo de la isla y habrán de brotar con fuerza suficiente para romper las barreras de la opresión.

Logrado ese objetivo esencial, ¿cómo galvanizar a la población, traumatizada por tantos años de tiranía, para acometer la ingente tarea de pacificación y reconstrucción? Los pueblos en circunstancias críticas suelen acudir a los artículos de fe, a los símbolos que representan lo mejor de sus tradiciones y lo más grande y perdurable de su nacionalidad.

Los cubanos contamos con cinco símbolos propios que nos inspiran y enaltecen: El himno nacional, la bandera de la estrella solitaria, el Capitolio nacional, José Martí -apóstol de la independencia- y la Virgen de la Caridad del Cobre. Estos cinco símbolos encierran, como en un cofre sagrado, los valores cívicos y morales, los principios guiadores, los sentimientos y virtudes cardinales que nos legaron nuestros próceres .

Néstor Carbonell