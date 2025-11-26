Cartas de lectores | La votación prueba que no todo puede comprarse

Creo que para muchos los resultados de la consulta del presidente Noboa resultan increíbles dada la cantidad de dinero que despilfarró el Gobierno, convencido que con dádivas se puede ‘comprar todos los votos necesarios’, porque así se hacía antes para asegurar el respaldo de los pobres, pues, como lo repetía el expresidente mexicano AMLO, “mientras ellos sean pobres” van siempre a respaldarlos. No sé cuánto dinero del Estado se destinó a este propósito y es mejor no cuantificar, porque como también decía Raúl Baca, expresidente del Congreso, los políticos no pueden ser generosos con plata ajena porque estarían prostituyendo la política. ¿Y por qué la ciudadanía no respaldó a Noboa? Simplemente porque enojó que el millonario los trate como pobres y quiera comprarlos con plata ajena, olvidando que sus necesidades prioritarias son tener trabajo para que la familia tenga algo que comer y contar con seguridad para poder regresar a casa, de cuya realidad la campaña ni siquiera se acordó. Se nota lo mal asesorado que está el presidente en política y varios campos.

Iván Escobar Cisneros