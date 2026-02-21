Cartas de lectores: La visión contemplativa, esencial en estos tiempos

Todo se restaura por el auténtico amor, pero lleva consigo una existencia entregada. Sin exhibiciones terrenales, ni tampoco intereses mundanos, dejémonos alimentar y alentar por esta unión de percusiones.

Luego, hagamos recogimiento y mantengamos la autocrítica; así podremos discernir con sabiduría y prudencia. La visión contemplativa es esencial para describir y descubrir lo que está sucediendo en este orbe que nos atraviesa y nos apresa con su abecedario de contrastes entre las tinieblas y la luz.

Es verdad que de un tiempo a esta parte, la violencia parece ser nuestro lenguaje. Con esta atmósfera de hostilidad en el horizonte, desbordada por la polarización política, las presiones económicas y sociales, la amplificación de la ira a través de las redes sociales y la disminución de la confianza en las instituciones públicas, cuesta mucho atenderse y entenderse, pues ya no se trata de una confrontación de ideas entre análogos, lo cual es normal y forma parte de la diversidad, sino de una verdadera lucha de identidades, no respetuosas con el pensamiento de los otros.

Víctor Corcoba