Cartas de lectores | La protesta debería ser por la minería ilegal

Acertada y valiente decisión, señor Presidente. Lo que a los tres presidentes anteriores les tembló hacer por cuidar su puesto y su reputación, usted lo ha hecho, y en beneficio de los más pobres y necesitados. Esta medida la comprenderán quienes saben razonar con independencia, los que no tienen relación con los narcotraficantes ni con los mineros ilegales, que a la final son quienes financian estas manifestaciones llamadas “pacíficas”, caracterizadas por incendios, paralización de la producción, ataques a la empresa privada que quiere y necesita trabajar, suspensión de servicios básicos y agresiones criminales a miembros de la fuerza pública.

Alguien debe hacerles entender a estos indígenas que no son nadie para paralizar y sembrar el caos en el país cuando les viene en gana, perjudicando a la mayoría de ecuatorianos que deseamos trabajar y progresar. No claudique, señor Presidente. Disponga que se investigue de dónde provienen los recursos con los que los menesterosos y sus dirigentes resisten más de quince días sin subsistencias ni trabajo. ¿Quiénes pagan las volquetas de tierra y rocas, la tala y transporte de árboles para cerrar carreteras y obstaculizar la movilidad de comuneros?

El subsidio a los combustibles es una aberración que debe terminar, como lo hicieron en su momento los gobiernos llamados progresistas, como los de Cuba y Colombia, porque no es un beneficio para los más necesitados, sino para los contrabandistas, los narcoindustriales, los mineros ilegales y los ladrones de combustibles mediante pinchazos a los oleoductos. Por eso el paro es más fuerte en Imbabura, donde hay minería ilegal.

Cómo quisiéramos que esas manifestaciones se realizaran en contra de la minería ilegal, que resta recursos al Estado, destruye la naturaleza que tanto dicen cuidar y beneficia al crimen organizado.

Señor Presidente, no claudique: la mayoría del pueblo que votó por usted lo apoya... Deben comprender que todo subsidio debe ser para los más necesitados y no tener una duración indefinida.

Wellington Ríos Villafuerte