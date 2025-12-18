Lengua Mocha lanza primer single y prepara su EP para enero del 2026

Este viernes 19 de diciembre publica ‘Charlie Brownie’ en plataformas y se presenta en vico en Casa Cino Fabiani de Guayaquil

Lengua Mocha combina la esencia jazzera con la ferocidad del punk hardcore. La banda está integrada por skaters y bikers.

En lo personal, desde que la agrupación Lengua Mocha surgió en Guayaquil en 2022, estaba muy interesado en escuchar sus canciones grabadas en estudio, después de constatar y disfrutar la potencia de sus shows en vivo.

Y la espera valió la pena, pues este viernes 19 de diciembre de 2025 presentan, tanto en las plataformas como en concierto, su primer sencillo, de nombre Charlie Brownie, una muestra de lo que será su primer EP, que tentativamente llevará el nombre de Live in Indonesia y constará de siete tracks. Su idea es lanzarlo en Quito en enero de 2026.

El trabajo de grabación de las canciones fue realizado en Luna Studio, a cargo del productor Julio Paredes (baterista de Pavimento y Refugio). Y la mezcla estuvo a cargo de Roberto Coello Gilbert (guitarrista de 69 Segundos). En el caso del tema Charlie Brownie, colaboró también con su flauta traversa Roberto Murillo Sánchez, exmiembro fijo de la agrupación.

Un collage musical indefinible

Lengua Mocha, agresividad en clave jazzera Leer más

En sus inicios, Lengua Mocha estuvo conformada por hasta siete integrantes, por lo que se autodefinían como 'big band'. Ahora tienen cuatro miembros, pero mantienen la fusión de géneros que los caracteriza desde siempre, un collage con alma jazzera donde caben el hardcore punk, los experimentos 'noise', la psicodelia e incluso la cumbia.

El line-up actual lo conforman Paul Piguave Campos (guitarra), Iván Jiménez (bajo), Pablo Vásquez (saxofón) y Willy Alvarado (batería), muy activos en la escena 'skater' y 'biker' de Guayaquil

Entre sus referentes podemos mencionar a Naked City, At the Drive-In, Mars Volta, Frank Zappa (todos ellos de Estados Unidos), Fun People (Argentina), Le Scraw (Alemania), los guayaquileños Macho Muchacho, las cumbias ecuatorianas y el punk en general.

El concierto de este viernes 19 de diciembre se realizará en Guayaquil, en Casa Cino Fabiani, en el barrio Las Peñas, centro de la ciudad. Será la primera vez que Lengua Mocha cuente con el acompañamiento de visuales en el show.

Además han sido invitados a este show el artista cuencano Don Vinces y Facasuki DJ, como teloneros. La cita está programada para las 20:00.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!