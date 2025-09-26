Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | La cobardía anda en moto

Hacemos un pedido al presidente de la República y al alcalde de Quito, para que tomen en cuenta la bulla...

Metiendo bulla en la capital en todas las calles y en sus alrededores, espantando a perros, gatos, ciudadanos, y hasta las aves que pueblan los cielos. El presidente debería lanzar un decreto que prohíba los escapes libres y la bulla en general de todo vehículo motorizado. Es una vergüenza que en la capital de la República tengamos que soportar los decibeles tan altos de los escapes que transitan diariamente por la urbe. Llamamos la atención muy comedidamente a las alcaldías, concejos provinciales, Gobierno central, Asamblea, etc., etc. a esta barbarie que tenemos que soportar los ciudadanos de a pie y en sus vehículos, ese estruendo gigantesco que es otra de las poluciones ambientales que nos está destruyendo los oídos, y, pregunten a cualquier otorrinolaringólogo cuál es ahora uno de los males por los cuales tienen que tratar por los ataques a los oídos de todo ciudadano. Hacemos un pedido al presidente de la República y al alcalde de Quito, para que tomen en cuenta la bulla que generan los vehículos, especialmente las motos.

Iván Bilbao Hadathy

Las Últimas Noticias

