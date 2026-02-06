Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: La Caja Chica de los perdedores

Por ahora la Caja Chica está olvidada: no llegarán al poder

Santiago Díaz Asque, legislador suplente de Priscila Schettini, coideario y garrotero de Rafael Correa y preso en la Cárcel 4, declara que Correa le confió personalmente $ 20.000 como una de las cuotas para la campaña presidencial de Luisa González en 2023. Como acusados dentro del proceso denominado Caja Chica también figuran Suad Manssur, exsuperintendente de Compañías; Andrés Arauz, excandidato presidencial; Patricio Chávez, exgerente de Tame; Fausto Herrera y Patricio Rivera, exministros de Economía y Finanzas; y Bibian Hernández. Un equipo ‘formidable’, todos acusados de lavado de activos, delito penado con reclusión de tres a 13 años.

La Revolución Ciudadana tiene gastos gigantescos que no corresponden a una organización honesta. La prueba es que el correísmo viola todos los límites legales del gasto. Expertos calculan que una primera vuelta cuesta $ 2 millones y la segunda entre 15 y 20 millones. ¿De dónde sacó esas cantidades para financiar dos vueltas? La respuesta: de Maduro. Correa declaró que en el gabinete chavista constaban dos técnicos ecuatorianos manejando finanzas: Fausto Herrera y Patricio Rivera, que no habrían dudado en financiar a la candidata de la RC5. Además, son conocidas las relaciones de Correa con mafiosos: nombró asambleísta a un narco y en un discurso expresó adhesión a mafias, prometiéndoles un edificio como sede. Amparado en la ‘soberanía’, eliminó la Base de Manta, que controlaba vuelos narcos, lo que disparó envíos desde pistas clandestinas y la Refinería del Pacífico.

Con estas cifras concluimos que ‘rana René’ está forrada en plata mal habida y cuenta con la suerte de tener a su mentor y su mujer presos en EE. UU. e impedidos de acusar. A diario se hallan lingotes de oro y millones ocultos por el dictador. González dijo que, de ganar, reconocería a Maduro; por tanto, ella y Correa estarían entregados al sátrapa. Las investigaciones continúan y el Encuentro espera. Por ahora la Caja Chica está olvidada: no llegarán al poder.

Carlos Mosquera Benalcázar

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial: Un mayor control a agroquímicos

  2. Eduardo Carmigniani | Defensa vs. honor y buen nombre

  3. Bernardo Tobar Carrión | Neofeudalismo

  4. Xavier Flores Aguirre | Guayaquil fue la vanguardia

  5. Claudia Tobar Cordovez | La salvaje chiva quiteña

LO MÁS VISTO

  1. Álvarez admite que el contrato de parquímetros afecta a Guayaquil, pero pondrá más

  2. Transporte al aeropuerto de Quito: otra cooperativa conecta Tumbaco con el Metro

  3. ¿Sube el pasaje en Guayaquil? Así funcionaría la tarifa de 45 centavos

  4. Inocar advierte mar agitado en la costa ecuatoriana por oleaje del Pacífico

  5. BanEcuador: Mujeres emprendedoras podrán acceder a créditos de hasta $5.000 al 9,8 %

Te recomendamos