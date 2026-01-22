Cartas de lectores | Justicia independiente

Escribo esta nota desde mi visión como docente de la Facultad de Jurisprudencia, director de la carrera de Derecho de la Universidad de Guayaquil y exfiscal de la provincia del Guayas.

Desde que inicié mis estudios de Derecho en la década de los noventa, ya se conocía la injerencia de partidos políticos y líderes en la administración de justicia, una realidad asumida durante décadas. Aunque no existían concursos de mérito y oposición, había destacados profesionales y jurisconsultos en las altas cortes, varios de ellos docentes, reconocidos por su conocimiento jurídico y ética.

Ante el clamor por una justicia independiente, la Constitución de Montecristi introdujo cambios relevantes, como la meritocracia en el poder público. Destaco la vigencia de la justicia constitucional, que desde la academia se considera un avance del Estado Constitucional, así como la desaparición de la Corte Suprema como máxima instancia judicial.

Sin embargo, el caos actual de la Función Judicial se origina, principalmente, en los amplios poderes otorgados al Consejo de la Judicatura, que llegó a sancionar por “error inexcusable” para interferir en fallos judiciales y perseguir a operadores de justicia. Esta práctica fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional en la sentencia No. 3-19-CN/20. Pese a ello, el Consejo continúa ejerciendo influencias e intereses de poder, con la sospecha de intervención de gobernantes de turno, legitimados a través de un fallido Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Lo más grave es la presunta cooptación de la justicia por el crimen organizado transnacional, lo que pone en riesgo la institucionalidad del Estado y la democracia.

Resulta urgente la renuncia del presidente del Consejo de la Judicatura, un juicio político transparente y una investigación eficaz de los órganos de control y la Fiscalía. Además, se deben impulsar reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que garanticen independencia, selección de jueces probos, evaluaciones transparentes, concursos con participación de la academia y la ciudadanía, y sanciones firmes contra la corrupción.

Walter Suárez Farías