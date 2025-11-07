Cartas de lectores: Jueces impúdicos del corrupto y criminal SSXXI

Basta de impunidad del narco-SSXXI de saqueadores, golpistas, mafiosos, fraudulentos con juicios y huidos como su jefe

A cuidar el voto el 16-11: todo SÍ y chao a nefastos CNE, CPCCS, CC y otros. El 92 % de creyentes rechazan el ataque de la no-Corte constitucional y no-Asamblea a la familia de Dios; vida revuelta para niños, adolescentes y familias, todo esto pagado con impuestos de 18 millones de ecuatorianos. ¡No! El Protocolo-95-18-EP-24 contra discriminación sexual atenta contra la familia de 18 millones de creyentes, ¿o no? ¿Sin autorización de papás, con complicidad de maestros, rectores, pastores y sacerdotes, se altera la condición de niños y adolescentes incapaces de decidir, empujados por adoctrinamiento siniestro?

Tabla rasa a la no-Constitución-2008: 11.4) Ninguna norma restringirá derechos y garantías. 28) Educación al interés público, no a oenegés ni agendas globales woke o trans chuecas. 29) Padres escogen educación según sus principios. 66.6) Libre opinión. 66.8) Practicar religión pública o privada. 98) Resistencia democrática ante abuso de autoridad. ¿En las escuelas públicas hay miles de creyentes indígenas y mestizos?

¿No al TCE que reduce la sanción a Verduga y Franco Loor de la Liga Azul, permite Constituyente y persigue a O. Ayerve?

¿No a enjuiciamientos contra militares y policías que defendieron la paz ante terroristas que secuestraron, robaron y mataron en la era León Febres-Cordero?

Basta de impunidad del narco-SSXXI de saqueadores, golpistas, mafiosos, fraudulentos con juicios y huidos como su jefe. Todo SÍ.

Juan Carlos Cobo Rueda