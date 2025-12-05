Cartas de lectores: He aprendido
Sé justo, sé honesto, sé sabio, así dejarás un legado
Gálatas 1:12... Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Proverbios 21:11... Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Reina-Valera. 1960. He aprendido valiosas lecciones de vida, no he ganado ni un centavo sirviendo a mi prójimo, me han criticado con razón y sin razón, no he buscado una plataforma política, solo anhelo hacer la voluntad de Dios. Aprendí que puedes tener 99 aciertos; se olvidarán de lo bueno que hiciste, pero, recordarán el único desacierto. Te señalarán y no te valorarán; lo hacen por celos, envidia y maldad. Aprendí que quienes te aplauden hoy, serán los que lanzarán la piedra mañana. No debemos confiar en quienes nos elogian, pretenden aprovecharse y te herirán; ten cuidado de ti mismo y lo que aceptas. Aprendí que el cargo puede ser una adicción, te acostumbras a la atención que recibes. Si no actúas con sabiduría serás absorbido por el deseo de seguir donde no debes estar, es mejor salir a tiempo y por la puerta. Aprendí que vale más la buena fama, no puedes complacer a todos con tus decisiones; los beneficiados te agradecerán y los perjudicados se resentirán. Quiero hacer lo que es correcto y sonreír. ¿Qué dejas y qué te llevas del cargo? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Qué has ganado y qué has perdido? Cuando has aprendido la lección, recibes sabiduría; no puedes ni debes complacer. Sé justo, sé honesto, sé sabio, así dejarás un legado.
Agustín Romero