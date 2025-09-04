Expreso
Cartas de lectores | Hay que hacer un cambio radical en la democracia

La falta de formación política de autoridades afecta la democracia; urge exigir preparación y reformas reales al sistema

Es preocupante que el pueblo deba elegir obligatoriamente a autoridades sin preparación política para gobernar, administrar un concejo o legislar. Hoy enfrentamos las consecuencias, como lo evidencia EXPRESO, comprometido con la verdad. Esta falsa democracia no cambiará si no se exige formación real a los candidatos. Deben identificarse con una ideología (izquierda, centro o derecha) y demostrar estudios en Constitución, leyes municipales y provinciales. 

Las universidades deberían impartir estas materias durante al menos cuatro años. Muchos dirigentes no respetan ni a sus bases ni a la ciudadanía. En RC, el Sr. Correa actúa como dueño de su partido, sin aceptar críticas. Así surgen actitudes dictatoriales que deben terminar. En la Asamblea, ADN aprueba leyes inconstitucionales por obedecer a su jefe, perjudicando al pueblo

La Corte Constitucional actuó correctamente al frenar tres proyectos que violaban la Carta Magna: Inteligencia, Integridad Pública y Solidaridad. La mayoría de juristas consultados apoyaron su decisión. Urge reformar el sistema para construir una verdadera democracia.

Gualberto Arias Bonilla



