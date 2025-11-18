Directv: Agenda deportiva para el martes 18 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 18 de noviembre
Para este martes 18 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
Agenda Directv martes 18 de noviembre
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 18
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 10
|Escocia
|vs.
|Dinamarca
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 18
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas - Fecha 10
|España
|vs.
|Turquía
|ESPN
|621
|1621
|martes 18
|✓
|20:00 hs.
|FÚTBOL
|Amistoso Internacional
|Colombia
|vs.
|Australia
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|655
|1655
|martes 18
|✓
|20:30 hs.
|FÚTBOL
|Amistoso Internacional
|Ecuador
|vs.
|Nueva Zelanda
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|655
|1655
|martes 18
|✓
|11:00 hs.
|FUTBOL
|Al Ain International Cup
|Final
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 18
|✓
|20:00 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Memphis Grizzlies
|vs.
|San Antonio Spurs
|TNT
|502
|1502
|martes 18
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Copa Davis - Cuartos de Final
|Francia
|vs.
|Bélgica
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 18
|✓
|22:00 hs.
|BEACH VOLLEY
|Beach Volleyball World Cup
|Cruces a confirmar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 18
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 18
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 18
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 18
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 18
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 18
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 18
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 18
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El juego
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 18
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|Lo mejor de DSPORTS Fight
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 18
|✓
|22:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 18
|✓
|23:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610