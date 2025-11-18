Expreso
Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el martes 18 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 18 de noviembre

Para este martes 18 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Agenda Directv martes 18 de noviembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 18 14:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias Europeas - Fecha 10 Escocia vs. Dinamarca ESPN 2 622 1622
martes 18 14:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias Europeas - Fecha 10 España vs. Turquía ESPN 621 1621
martes 18 20:00 hs. FÚTBOL Amistoso Internacional Colombia vs. Australia EL CANAL DE FÚTBOL PPV 655 1655
martes 18 20:30 hs. FÚTBOL Amistoso Internacional Ecuador vs. Nueva Zelanda EL CANAL DE FÚTBOL PPV 655 1655
martes 18 11:00 hs. FUTBOL Al Ain International Cup Final DSPORTS + 613 1613
martes 18 20:00 hs. BÁSQUET NBA - Temporada Regular Memphis Grizzlies vs. San Antonio Spurs TNT 502 1502
martes 18 10:00 hs. TENIS Copa Davis - Cuartos de Final Francia vs. Bélgica DSPORTS 610 1610
martes 18 22:00 hs. BEACH VOLLEY Beach Volleyball World Cup Cruces a confirmar DSPORTS 2 612 1612
martes 18 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 18 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 2 612 1612
martes 18 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 2 612 1612
martes 18 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 2 612 1612
martes 18 16:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
martes 18 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 18 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 18 19:00 hs. PROGRAMAS El juego DSPORTS 610 1610
martes 18 20:00 hs. PROGRAMAS Lo mejor de DSPORTS Fight DSPORTS 2 612 1612
martes 18 22:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
martes 18 23:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
