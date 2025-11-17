Asesinan a mujer que circulaba en un vehículo en plena avenida Francisco de Orellana

La mujer conducía un vehículo y terminó estrellándose contra el parterre. Hay miedo en la ciudadanía

El vehículo se impactó luego de que su conductora fuera asesinada.

La violencia volvió a golpear a Guayaquil. Una mujer fue asesinada a plena luz del día este lunes 17 de noviembre, alrededor de las 13:30.

El hecho ocurrió mientras la víctima conducía una camioneta Toyota Fortuner por la avenida Francisco de Orellana, en el norte de la ciudad.

El ataque ocurrió diagonal al establecimiento comercial, una zona altamente transitada que nuevamente se convierte en escenario de sangre.

En una ciudad donde los crímenes ocurren prácticamente a diario y donde el 2025 se perfila como el año más violento de su historia reciente, este nuevo asesinato evidencia la crudeza de un conflicto criminal que no da respiro ni a conductores, ni a peatones, ni a familias enteras.

Se presume que fue un sicariato

De acuerdo con datos preliminares, los sicarios habrían esperado a que el semáforo cambiara a rojo para interceptar a la víctima.

Sin posibilidad de maniobrar, la mujer recibió múltiples disparos que la hicieron perder el control de la camioneta, la cual terminó estrellada contra un parterre.

Vidrios rotos, restos del automotor y la conmoción de transeúntes y conductores quedaron esparcidos en la vía, mientras el sonido de las sirenas asustaba a todos en el sector.

Hasta el cierre de esta nota, la Policía no ha dado a conocer la identidad de la víctima ni ha confirmado la motivación del ataque. Una de las hipótesis investigadas es la de un crimen por encargo, modalidad que se ha vuelto recurrente en la estructura delictiva que opera en Guayaquil.

