Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Guayaquil , mi Venecia

Un alcalde debe ser un servidor público con visión, no solo salir en televisión, sino ser íntegro y diáfano

Con la temporada de lluvias y tormentas mi ciudad sé convirtió en una ‘Venecia’. Lo bonito de la lluvia en las calles solitarias es la metamorfosis del asfalto en un espejo. Hay que recordarle a los burgomaestres que es mejor destapar, drenar alcantarillas en verano, y así evitar una ciudad convertida en Venecia, para dejar de ser necia en convivir cada año con aguaceros y calles inundadas.

La lluvia limpia el alma y refresca la mente a toda esa gente que no tiene mente, y que no busca hacer progresar a una ciudad en tiempos de inundaciones. La lluvia es música, aunque hay aquellos que no saben escuchar la melodía ni de noche ni de día.

Un alcalde debe ser un servidor público con visión, no solo salir en televisión, sino ser íntegro y diáfano para sus conciudadanos. Su objetivo es el bienestar, vocación, acción, eficiencia y responsabilidad. El trabajo nunca empieza porque no le interesa la limpieza. Vamos juntos hacia el Guayas y nos bañaremos en las calles, como en Venecia. Luego hay que ir a la iglesia a pedir que pare la lluvia.

Javier Valarezo Serrano

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. EN VIVO | FC Barcelona vs Villarreal HOY: Hora y dónde ver el partido de LaLiga

  2. Cartas | El Gobierno quiere el control de la prensa, más que todo de Diario EXPRESO

  3. Cartas de lectores | Gobiernos Autónomos Descentralizados delictivos

  4. Cartas de lectores | Guayaquil , mi Venecia

  5. Cartas de lectores | Therians: los animales no usan TikTok

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA: cuánto debe tardar el SRI en responder y qué hacer si no contesta

  2. ¿Se escuchará la voz de jubilados? Acción de protección por devolución del IVA es hoy

  3. Juez rechaza demanda por retrasos en devolución del IVA a grupos vulnerables

  4. Además de las personas de tercera edad, ¿quiénes pueden recibir devolución del IVA?

  5. Caso Triple A: Petroecuador pide la salida del juez Serrano, pero procesado se opone

Te recomendamos