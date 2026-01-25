Su subconsciente desenfrenado, en su actual borrachera de poder, lo lleva hoy a reclamarlo, como propio de su ‘América’

Como sus hermanas, también emigrantes a América, la madre de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, nació en las islas Hébridas Exteriores, frente a Groenlandia, en el punto europeo más cercano al ‘Nuevo Continente’.

Durante su infancia, Donald Trump oyó sin duda datos y leyendas sobre ese enorme país congelado y desierto, pero también americano.

Su subconsciente desenfrenado, en su actual borrachera de poder, lo lleva hoy a reclamarlo, como propio de su ‘América’, los Estados Unidos, en una nueva inmortal conquista, si no ya del Oeste, sí del Norte, incluido también Canadá.

M. S. Capdevila