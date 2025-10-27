Cartas de lectores | Gracias señor presidente

Gracias a usted, a sus ministros Reinberg y Lofredo, a las gloriosas Fuerzas Armadas y Policía, por haber superado el paro, evitando (como en las dos ocasiones anteriores) arrodillar al país ante las economías criminales, representadas por la dirigencia de la Conaie (Iza y Vargas) y ciertos actores políticos y sociales bien identificados, quienes comandaron a un grupo de indígenas y milicias expresamente entrenados para protagonizar actos vandálicos y terroristas, vulnerando derechos de los ciudadanos de sus propias comunidades, quienes con horror debieron someterse a la más brutal violencia y represión por quienes dicen defenderlos y buscar su bienestar. Quedó claro que únicamente persiguen nefastos intereses personales y pretendieron socavar el estado de derecho que anhelamos los ciudadanos de bien, que somos la mayoría de la población ecuatoriana.

Es justo reconoce con orgullo y satisfacción, el ímpetu y fortaleza empleados para llevar a cabo la ejecutorias y estrategias, Asimismo, la expresión oportuna y frontal de destacados activistas políticos y periodistas que sin temor defendieron las causas del país. La convocatoria a la Consulta, ha quedado plenamente justificada, pues, posibilitaría acabar con la Constitución de Montecristi.

Enhorabuena las magníficas relaciones con Estados Unidos (nuestro principal socio comercial), Unión Europea, Israel, El Salvador, Argentina y otros países, dispuestos a colaborar con una lucha que, de manera aislada, nos dará frutos respecto al combate efectivo a la inseguridad, la delincuencia organizada, la minería ilegal, narcotráfico, blanqueo de dinero, contrabando de combustibles, trata de personas, etc.

Leonardo Cueva Piedra