Cartas de lectores | Frenar las ambiciones egoístas

Es el bien común lo que debe primar a la hora de la toma de decisiones

El presidente Donald Trump, con su forma irreverente de actuar, se vuelve cada vez más indescifrable, al punto de que si es necesario colabora incluso con regímenes dictatoriales y criminales, recurre a ello. Pareciera, en el caso de Venezuela, que solo se trata de un renovado interés imperialista de tomar posesión de más territorios para los Estados Unidos.

De igual manera, se evidencia que priman los intereses comerciales que benefician no a las mayorías sino a grupos puntuales, a negocios privados. Si en el gran país del norte todavía funciona la independencia de poderes, el Congreso podría investigar su accionar y regular las transacciones gubernamentales del régimen de Trump.

Es el bien común lo que debe primar a la hora de la toma de decisiones, tanto para los habitantes de Estados Unidos como para los del resto de naciones del planeta. Ese criterio debe primar entre los políticos norteamericanos y los líderes internacionales a la hora de desplegar su influencia.

Mauricio Serrano