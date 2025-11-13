Cartas de lectores | Es hora de unir esfuerzos por el bien del país

Los problemas del país se agravan, mientras los amigos del desorden socavan al gobernante que no puede lograr cambios inmediatos ante males arraigados por más de una década, limitados por un marco constitucional obsoleto. Es una guerra: delincuentes bien organizados y amparados por leyes favorables, enfrentan a ciudadanos honestos que deben cumplir normas que impiden resolver la inseguridad, corrupción, crisis del IESS, salud y educación. Ha llegado el momento de unir esfuerzos y promover cambios profundos mediante una nueva Constitución; la actual fue diseñada para mantenernos en el caos. Debemos apoyar la valentía del presidente que convoca a consulta popular para reemplazar la Carta de Montecristi por una que sirva al país y trascienda gobiernos. Los jubilados debemos acudir nuevamente a las urnas para votar por: a) Eliminar la prohibición de bases militares extranjeras. b) Eliminar la obligación estatal de financiar organizaciones políticas. c) Reducir el número de asambleístas. d) Convocar a Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Rodolfo López Osorio