Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Es hora de unir esfuerzos por el bien del país

Es una guerra: delincuentes bien organizados y amparados por leyes favorables, enfrentan a ciudadanos honestos

Los problemas del país se agravan, mientras los amigos del desorden socavan al gobernante que no puede lograr cambios inmediatos ante males arraigados por más de una década, limitados por un marco constitucional obsoleto. Es una guerra: delincuentes bien organizados y amparados por leyes favorables, enfrentan a ciudadanos honestos que deben cumplir normas que impiden resolver la inseguridad, corrupción, crisis del IESS, salud y educación. Ha llegado el momento de unir esfuerzos y promover cambios profundos mediante una nueva Constitución; la actual fue diseñada para mantenernos en el caos. Debemos apoyar la valentía del presidente que convoca a consulta popular para reemplazar la Carta de Montecristi por una que sirva al país y trascienda gobiernos. Los jubilados debemos acudir nuevamente a las urnas para votar por: a) Eliminar la prohibición de bases militares extranjeras. b) Eliminar la obligación estatal de financiar organizaciones políticas. c) Reducir el número de asambleístas. d) Convocar a Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Rodolfo López Osorio

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Inaceptable silencio

  2. Roberto Aguilar | Hay muertos que no se cuentan

  3. César Febres-Cordero Loyola | Diana no juega al azar

  4. Fernando Insua Romero | El día que votamos sin leer

  5. Rubén Montoya Vega | Requisito Uno: que no mienta

LO MÁS VISTO

  1. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de noviembre

  2. Jaime Nebot responde a Rafael Correa tras comentario sobre Pablo Muentes: Esto dijo

  3. Noboa sobre el paso del IESS al MSP: "La atención no se altera, cambia la gestión"

  4. Incremento del salario mínimo en Ecuador 2026: todo lo que debes saber y proyecciones

  5. Guayaquil avanza 76% en construcción de alojamientos para 200 militares

Te recomendamos