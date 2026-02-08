Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Entre gritones y callados

Los malos funcionarios de la ANT y de la AMT no dicen ni pío tras el cierre de sus oficinas

En el mundo de hoy, en el que las doncellas ya no lloran, sino que facturan, son los pobres donceles los que no tienen más que llorar, a voz en cuello, por el dolor de ver cómo la putrefacción y la avaricia están carcomiendo a nuestra sociedad.

Vocifera una excandidata con palabras de grueso calibre en las que menta a la madre de los ejecutores de ciertas órdenes judiciales.

Un expresidente también lanza, cada vez que puede, toda clase de improperios y denuestos contra todo aquel que no piense como él o que no haga lo que él quiere.

Una presidente de un partido político mandaba a comer guano a los que tienen cierta solvencia económica.

Los indígenas, que en otros tiempos lanzaban aullidos vocingleros en contra de la minería legal, ahora permanecen apacibles y enmudecidos cuando de enfrentar a la minería ilegal se trata.

Los malos funcionarios de la ANT y de la AMT no dicen ni pío tras el cierre de sus oficinas durante un interminable mes, hasta que se pueda desinfectar toda la podredumbre que ahí se cobijaba.

Así avanza el mundo, entre gritos y silencios, entre parlanchines y susurrantes, entre escandalosos y discretos. Hay quienes aseguran que el mal crece cuando los buenos callan, pero también crece el mal cuando aturden sin piedad con sus escandalosos chillidos que destrozan los corazones y los tímpanos del prójimo.

Gustavo Vela Ycaza

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cartas de lectores: Entre gritones y callados

  2. Cartas de lectores: Susurros del cine ecuatoriano

  3. Cartas de lectores: Politizan a los muertos de Amaduz

  4. Citadinos apuestan por el aire libre en busca de calma y conexión con la naturaleza

  5. José Rodríguez: "En el boxeo ecuatoriano se juega con la suerte deportiva"

LO MÁS VISTO

  1. Barcelona SC vs Inter Miami: hora, alineaciones y cómo ver el Partido de la Historia

  2. Cronograma del Partido de la Historia: Horarios y actividades en el Monumental

  3. Messi vs Barcelona SC EN VIVO: dónde ver el partido y la agenda oficial

  4. Barcelona SC vs Inter: todo lo que debes saber antes del duelo en Guayaquil

  5. Messi en Guayaquil: horarios y cierres viales previo al duelo ante Barcelona SC

Te recomendamos