Cartas de lectores | Encontrar lenguajes de lucidez

Nos falta corazón y nos sobra mundanidad operativa interesada. Por eso es vital que los líderes se reafirmen en auténtico servicio, sintiendo la común exigencia por la creación y todo lo que ello conlleva en la promoción de la defensa de la tierra, el agua y el aire. Si falla la relación natural con su espíritu místico, todo queda reducido a una posesión egoísta y nuestra propia vida se reduce a una carrera afanosa por tener lo más posible, en lugar de compartir, para que todos podamos vivir dignamente. La decisión ética, con la estética inseparable del buen hacer y mejor obrar, debe tener en cuenta los resultados de una acción y también los valores en juego y los deberes que se derivan de esos principios. Por esta razón, y más en un contexto plural y global, tenemos que encontrar lenguajes de lucidez que nos muevan el corazón y nos remuevan los latidos. Esto nos demanda otro tipo de grandezas, comenzando por la política, que ha de mostrar voluntad poética en el ejercicio del poder, pues suele costarle mucho asumir esta servidumbre colectiva de un orbe renovado sin fronteras ni frentes.

Víctor Corcoba