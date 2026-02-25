Cartas de lectores | En defensa de la libertad de expresión

Nos unimos a la defensa de los diarios EXPRESO y EXTRA y a la defensa de la de la libertad de expresión en nuestro país

Todos somos Diario EXPRESO Y EXTRA. En los últimos días hemos sido testigos de una campaña de ataques y persecución contra estos medios de comunicación, los cuales han sido un referente en la defensa de la libertad de expresión y la transparencia en nuestro país. Ambos han sido objeto de una serie de ataques y presiones por parte del Gobierno, que parecen estar destinados a silenciar su voz y ocultar la verdad.

La reciente intervención de la Superintendencia de Compañías en la empresa Granasa, casa editora de los medios en mención, deja al descubierto la verdadera intención del Gobierno de acallar a dichos medios en franca violación del derecho de libertad de expresión, lo que acelera el deterioro de la vida democrática del país. Es importante recordar que la libertad de expresión es un derecho fundamental en una democracia, y que los medios de comunicación juegan un papel crucial en la defensa de este derecho. Ellos son los encargados de investigar y denunciar irregularidades y abusos de poder, y de proporcionar a los ciudadanos la información necesaria para tomar decisiones informadas, razón por la cual al periodismo se lo considera un vecino incómodo del poder.

La persecución contra Diario EXPRESO no es solo un ataque contra un medio de comunicación, es un ataque contra la libertad de expresión y la democracia en nuestro país. Es un intento de controlar la información y ocultar la verdad, y es un recordatorio de que la libertad de expresión es un derecho que debe ser defendido constantemente. Por eso nos unimos a la defensa de los diarios EXPRESO y EXTRA, y exigimos que cesen los ataques, hostilidades y presiones contra estos medios de comunicación. Exigimos que se respete la libertad de expresión y que se permita a Diario EXPRESO seguir cumpliendo su labor de informar y denunciar irregularidades. La libertad de expresión es un derecho fundamental y es nuestra responsabilidad defenderla.

Stalin Poveda G.