Cartas de lectores | El tiempo avanza, la vida se va

Todo periodo que termina es el anuncio de otro que comienza

El año que está por fenecer no fue fácil pero fue real. Crisis de confianza en todas las instancias, altos mandos de la Policía envueltos en corrupción, la salud guarda silencio y los pacientes reclaman medicinas, el sistema educativo cayó en una trampa mortal; las reglas son basura, nadie respeta; medidas de seguridad a medias; ministros han ido mutando y no dan solución; la difusión de información a medias o tergiversadas; los teóricos de la política dan soluciones desde su silla; en fin, hay impaciencia en la sociedad.

El 2025 me deja cansada y con dolor en el alma, se va dejando cicatrices. Queda poco para cerrar este año y elijo caminar con esperanzas. Nunca es tarde para comenzar de nuevo.

Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida; detrás de cada logro hay otro desafío. El tiempo avanza, la vida se va. Deja que Dios reemplace tu ansiedad con paz, tu agotamiento con fuerza, tu espera con respuestas.

La vida es un lienzo en blanco que se nos presenta cada día. Cada pincelada que damos, cada trazo que dibujamos define la belleza única de nuestra existencia. A veces el lienzo se llena de sombras y contrastes, pero es en la mezcla de luces y sombras donde encontramos la verdadera profundidad y riqueza de nuestra historia.

Que el 2026 sirva para ajustar hábitos, poner límites; que no sea para cumplir sino para sentir. Que cada día que pasa sea un motivo para agradecer a Dios por lo bueno y lo malo, por las sonrisas y lágrimas, por lo que se fue y por lo que vendrá. Gracias, Dios, por estar en todo momento, por lo vivido y lo aprendido, por fortalecer mi fe, incluso en los momentos más difíciles, por tu constante presencia. No le pidas más cosas, pídele más razones para agradecer.

Nunca es tarde para comenzar de nuevo y hacer de tus sueños una realidad.

El tiempo avanza, la vida me empuja para verme crecer.

Sara María Garaicoa Granizo