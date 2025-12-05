Cartas de lectores: El técnico Beccacece está hace rato en ‘offside’

En realidad es el ‘offside de los dirigentes de la FEF’, dominados por intereses económicos y políticos que afectan al fútbol y al país. Pese al éxito de la Tricolor y de jugadores formados en canteras como la del Independiente del Valle -junto a figuras en el exterior como Moisés, Pacho, Hincapié, Plata, Campana, Páez, Valencia- la dirigencia sigue fallando.

El constante cambio de entrenadores y un juego que no convence por falta de goles, humildad, confianza y jerarquía hace preguntarse si se necesita más liderazgo técnico o un cambio urgente. ¿Quién no escucha ni corrige teniendo un plantel tan capaz rumbo al Mundial 2026? Brasil, ante su mal juego, contrató a Ancelotti.

No se debe desperdiciar este mundial con una plantilla así. Se aspira a pasar más allá de la segunda fase, en un torneo ampliado en Canadá, EE. UU. y México, con respaldo latino. ¿No sería un fiasco para Ecuador y sus jugadores?

¡Vamos, Tricolor, a lo más alto!

Juan Carlos Cobo Rueda