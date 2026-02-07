Cartas de lectores: El sistema de parquímetros cuenta con auditorías y ordenanza

Las noticias aseveran que el sistema de parquímetros es inauditable

En relación con las publicaciones difundidas por Diario EXPRESO el 2 de febrero de 2026, bajo los titulares “Parquímetros: el contrato ‘inauditable’ que deja poca ganancia a Guayaquil” y “Parquímetros, una recaudación ‘injusta’ y aún sin cuentas claras”, que se refieren al contrato de alianza estratégica entre la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) y Technorent, firmado en 2014 y heredado por la actual administración, solicitamos la publicación de la presente réplica.

Las noticias aseveran que el sistema de parquímetros es inauditable y carece de ordenanza, por lo que corresponde aclarar los siguientes puntos:

1. Sobre la Ordenanza: La instalación de los parquímetros está regulada por la Ordenanza que Regula el Uso y Control de Espacios de Parqueo Público, emitida en 2014 y reformada en 2021. Esta normativa establece claramente los procedimientos y controles para el uso de los parquímetros en el Municipio de Guayaquil.

2. Sobre la Auditabilidad: El proceso relacionado con el contrato entre la ATM y Technorent S.A. es auditado mediante varias plataformas y métodos que garantizan la transparencia y correcta gestión de los ingresos generados. Las auditorías se realizan a través de:

• Axis: Plataforma supranacional que audita los ingresos generados por la operación.

• Metermanager: Plataforma que permite auditar los ingresos de cada dispositivo instalado en las áreas tarifadas.

• Movilpark: Plataforma que audita los ingresos a través de la App Parqueo Positivo.

• Auditoría Física y Digital: La ATM realiza auditorías periódicas para asegurar el buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos.

• Fiscalización y supervisión de recolección de monedas: personal de la ATM participa en la supervisión y fiscalización de la recaudación semanal de los equipos instalados en diferentes zonas de la ciudad.

En conclusión, las notas publicadas por Diario EXPRESO presentan una interpretación parcial de los hechos, lo que puede inducir a la interpretación errónea de que el sistema carece de auditorías y ordenanza.

Dirección de Comunicación

Autoridad de Tránsito y

Movilidad (ATM)