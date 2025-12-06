Cartas de lectores: ¿Por qué el No?

El ecuatoriano no practica la lectura como un proceso diario de ilustración y conocimiento, por lo tanto, el nivel de razonamiento no es eficiente. Pero la sabiduría del pueblo está en lo que siente, en lo que sufre y en lo que evidencia a diario; y lamentablemente hay muchas razones que no convencen, como el mal funcionamiento de los hospitales. Hay personas que mueren por falta de medicinas y por la dificultad de acceder a una consulta. Causó mucho malestar el saber que los hospitales ya no pertenecerán al IESS. Si en este momento la realidad de la salud deja mucho que desear, ¿qué será luego?

El IVA no se ha pagado a los jubilados ni discapacitados cerca de un año, sumado al malestar que causó el adelanto de la pensión de noviembre por cuatro días, suponiendo que enseguida vendría el decimocuarto, que hasta hoy a algunos ciudadanos no ha llegado. Parece que la mentira impera, también es preocupante que no hay idoneidad en las personas que ocupan funciones importantes porque su formación no es la adecuada, como por ejemplo quienes forman parte del Ministerio de Salud; deberían ser médicos con especialidades afines a su desempeño. Zapatero a tus zapatos.

Es tiempo de rectificación y nuestro presidente lo va a hacer, porque su capacidad es innegable, siempre y cuando los asesores sean los indicados y él permanezca en el país que lo eligió como su representante.

Sonia Ximena Artieda Maruri