Cartas de lectores | El maltrato del Gobierno a los de la tercera edad

La devolución del IVA a los ecuatorianos de la tercera edad no es otro subsidio, es un beneficio contemplado en normas tributarias como el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario y su Reglamento, y sobre todo en la Ley del Anciano (art. 181). Sin embargo, los gobiernos de turno han tratado de eliminarlo, recurriendo a artimañas como cambiar el proceso de solicitud haciéndolo más complejo, reducir los conceptos de devolución o implementar devoluciones directas por parte de algunas empresas, como si el monto afectara significativamente al presupuesto nacional o fuera causa del déficit fiscal. El gobierno actual ha optado por diferir el pago a seis o más meses, con justificaciones que resultan una burla para el sector; se trasladan la responsabilidad entre el Ministerio de Finanzas y el SRI, sin considerar que para muchos adultos mayores este valor es un ingreso adicional destinado a medicamentos o servicios básicos. Lo peor es que no se acatan resoluciones judiciales, como ocurrió con un expresidente hoy prófugo en Bélgica.

Tenga la valentía, señor presidente: si el propósito es suprimir este beneficio, envíe a la Asamblea un proyecto de reforma a las normas citadas y evite el maltrato a este sector de la población. Sería mejor analizar otras alternativas donde se pierden grandes sumas de dinero. No olvide que aunque no estamos obligados a sufragar, muchos adultos mayores lo hacemos; incluso se comenta que su último triunfo electoral se debió en parte a nuestro apoyo.

C. Wellington Ríos Villafuerte