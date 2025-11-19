El domingo acudimos a votar positivo, a pesar de que algunos pertenecemos a la tercera edad y conocimos el día previo que nos habían enviado más lejos. Vivimos en la Etapa 11 en la Alborada y desde hace años votábamos en la Facultad de Ingeniería Industrial, frente al Colegio Espíritu Santo. Esta vez, para empeorar el caos que se forma en los lugares de votación, nos obligaron a trasladarnos a la Cdla. Martha Roldós, al pie de la avenida Tanca Marengo, peligrosísima y difícil de pasar para los caminantes, siendo notoria la ausencia de vigilantes de tránsito. Mientras llegaba al lugar de votación, pensé si esos cambios de último momento los hicieron a propósito para desistir de sufragar. Conocemos que así sucedió a muchos en toda la ciudad. Para quienes trabajamos en informática nos resulta facilísimo programar los lugares de votación acorde a su lugar domiciliario.

Señores del CNE, si no pueden hacer algo simple, que evite el caos en el tránsito, favor háganse a un lado.

Jorge William Tigrero Quimí