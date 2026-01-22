Cartas de lectores | ¡El alcalde está pensando en la reelección!

En lo que llaman rendición de cuentas, que más parece proselitismo político, el alcalde de Guayaquil dejó entrever que está pensando en la reelección. No es bueno emplear energías y recursos económicos con ese fin; debe enfocarse en que tareas como el aseo de calles, control del tránsito y apoyo a operativos de seguridad se cumplan de manera eficiente.

El enrejamiento de la ciudad, sin obligación de poner guardianía en los lugares cerrados, dificulta la recolección de basura, tornándose crítica la nocturna, como en la etapa 11 de la Alborada. Deduzco que existen pocos carros recolectores, pues pasan a altas horas de la madrugada, sin horario constante. Pagamos a una persona para que mantenga el parque y abra el portón al recolector. Con suerte pasa antes de las doce de la noche, pero es criticable que lo haga hasta las 4 de la mañana. Este miércoles no recogieron la basura porque no abrieron los portones.

Sobre el tránsito, en esta administración casi no se siente la labor de la ATM. En los recientes cortes de energía, quienes acuden a los puntos críticos son vendedores informales que dirigen el tránsito. Durante estos tres últimos años nos cobran doblemente la CEM, una de la administración socialcristiana y otra de esta alcaldía, lo que genera dudas sobre su procedencia. Sugiero adquirir más recolectores y que la ATM sea un organismo de calidad, respetado y que solucione el caótico tránsito, aplicando reglas duras, en especial a los motociclistas.

Jorge William Tigrero Quimí