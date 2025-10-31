Cartas de lectores: Ecuador libera un ‘ranking’ que nadie quiere

Aunque algunas revistas serias cobran por falta de fondos, mantienen su rigurosidad

El investigador peruano @Percy Mayta-Tristán analizó publicaciones en revistas excluidas de Scopus por falta de rigurosidad.

Entre 2022 y 2024, el Ecuador lidera este tipo de publicaciones: de 17.733 artículos, 1.169 revistas fueron retiradas hasta mayo de 2025.

En el ranking le siguen Perú, Cuba, Venezuela, Colombia, Bolivia, Paraguay, Panamá, México, Brasil, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay y Argentina, evidenciando que la cantidad prevalece sobre la calidad.

En Ecuador, los investigadores provienen principalmente de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (33,7 %), Técnica Estatal de Quevedo (17,8 %), de Guayaquil (17,2 %), Técnica Particular de Loja (13,9 %), Politécnica Salesiana (12,8 %), Tecnológica Indoamérica (12,5 %), Católica de Cuenca (11,5 %), Nacional de Chimborazo (11,4 %) y de las Fuerzas Armadas (10,3 %).

También se detecta la venta de autorías en redes sociales, donde se ofrecen artículos a bajo costo sin aporte real de los supuestos autores.

La publicación científica debe priorizar la calidad sobre la cantidad, evitando prácticas deshonestas y la búsqueda de beneficios académicos o económicos.

Roberto Camana-Fiallos