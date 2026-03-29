Cartas de lectores | Ecuador está enfermo y requiere cuidados

Señor presidente Daniel Noboa, yo sé que le tocó una misión ardua y en extremo delicada. El país está en un atolladero con la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia. Incluso alcaldes, concejales, legisladores, jueces, fiscales, miembros de la Policía y Fuerzas Armadas son cómplices de mafias que han robado millones de dólares y viven con impunidad, regresando a la política sin vergüenza ni decencia. Deben estar en la cárcel y devolver lo robado.

Las vacunas, extorsiones, secuestros y asesinatos están a la luz del día. Vivimos en constante zozobra, en un ambiente tenso; hemos perdido la tranquilidad y el miedo se ha adueñado de nuestras vidas.

Nos deleitamos cuando autoridades se enfrentan públicamente y hasta lo tomamos como broma. Los partidos políticos están llenos de pillería y la justicia está comercializada.

La crisis de la salud muestra la pérdida de sensibilidad y respeto al ser humano. Vivimos una grave crisis en la salud pública y el pueblo pide soluciones urgentes.

Entiendo que usted es un líder de pocas palabras y de acción rápida, pero necesitamos estar informados y para ello necesitamos de la prensa. El periodismo no está para agradar al gobierno; está para cuestionar, preguntar y decir lo que otros callan.

No tendremos un presidente a nuestro gusto, pero sí un líder que busque la unión entre los ecuatorianos.

Quiero seguir viviendo en un país con esperanza, dispuesta al esfuerzo para encontrar soluciones.

Necesitamos trabajadores honestos para reconstruir la patria. La falta de moral que vive Ecuador es responsabilidad de todos; hemos olvidado la ética, los valores y la responsabilidad al elegir a nuestras autoridades.

No permitamos que la ignorancia y la violencia destruyan nuestro país.

¡Dios te pido por nuestro país, necesitamos tu protección!

Sara María Garaicoa Granizo